27.09.2018 13:19

Мужчина едва не погиб, расчищая участок, а взрывы чуть не нарушили покой мертвых (ФОТО)

Спасатели собрали смертоносный урожай, унаследованный от Второй мировой.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 26 сентября спасатели обезвредили устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны.



Первый из них обнаружен на территории частного домовладения хозяином, когда тот расчищал свой участок от старых деревьев и кустарника.

Мрачным сюрпризом оказалась 50 мм минометная мина. Хозяин не стал трогать боеприпас, а сразу вызвал спасателей.



Напомним, что ручная граната Ф-1, была обнаружена сотрудниками Дергачевского исправительной колонии № 109 на территории столярного участка.



Другой пиротехнической группой учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины было проведено обезвреживание 3-х старых боеприпасов, обнаруженных на кладбище в селе Новая Мерефа Нововодолажского района и на полях вблизи сел Власовка Кегичевского района и Михайловка Лозовского района.

Боеприпасы были идентифицированы соответственно как артснаряд диаметром 76 мм, минометная мина диаметром 50 мм и крупнокалиберный артснаряд диаметром 152 мм.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:



- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;



- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ДСНС по номеру «101».