Во время пожара в собственном гараже пострадал мужчина (ФОТО)

26 сентября в 17:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном гараже. Звонили случайные свидетели, которые увидели дым, выходивший из гаража
К месту вызова на ул. Победы, 108 в г. Чугуеве немедленно прибыли спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. Внутри одного из гаражей отдельно расположенного гаражного кластера горели домашние вещи на площади 15 кв.м. На момент возникновения возгорания в этом гараже находился его хозяин, который с отравлением угарным газом был госпитализирован в Центральную районную больницу.
Одним пожарным стволом пожарные в течение 2-х минут локализовали пожар. Полностью обуздать ее удалось только в 18:45.
По предварительным данным причина ее возникновения - неосторожное обращение с огнем.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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