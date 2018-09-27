27.09.2018 14:07

Во время пожара в собственном гараже пострадал мужчина (ФОТО)

26 сентября в 17:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном гараже. Звонили случайные свидетели, которые увидели дым, выходивший из гаража



//kharkiv.dsns.gov.ua

К месту вызова на ул. Победы, 108 в г. Чугуеве немедленно прибыли спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. Внутри одного из гаражей отдельно расположенного гаражного кластера горели домашние вещи на площади 15 кв.м. На момент возникновения возгорания в этом гараже находился его хозяин, который с отравлением угарным газом был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Одним пожарным стволом пожарные в течение 2-х минут локализовали пожар. Полностью обуздать ее удалось только в 18:45.

По предварительным данным причина ее возникновения - неосторожное обращение с огнем.