Главная Новости Криминал и происшествия Хозяина плантации конопли засекли во время трудового подвига в промзоне (ФОТО)
27.09.2018  14:49   

Хозяина плантации конопли засекли во время трудового подвига в промзоне (ФОТО)

Копы поймали с поличным владельца огорода с наркотическим растением.


//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, Валковский отдел Дергачевской местной прокуратуры утвердил обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном выращивании конопли (ч. 2 ст. 310 УК Украины).

Руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, конопляное «плантацию» у промышленной зоны одного из заводов обнаружили в начале июля этого года.  Владельца «огорода» разоблачили непосредственно во время обработки незаконных посевов.
 
 Всего на указанной территории выявлено 215 кустов конопли.  Кроме того, рядом находился хозяйственный инвентарь для «ухода» за растениями.
 
 Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  конопля, харьков, вырашивал
 
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