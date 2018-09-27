27.09.2018 15:19

Холодногорские разбойники задержаны вскоре после нападения (ФОТО)

В Харькове патрульные оперативно обнаружили двух граждан, вероятно, причастных к преступлению в Верховском переулке



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Как сообщает Патрульная полиция Харьковской области, сообщение о разбое полицейские получили в ночь на 27 сентября.



По предварительной информации, двое неизвестных с применением физической силы завладели мобильным телефоном заявителя и скрылись.

Нападение произошло в Верховском переулке.



При поиске вероятных злоумышленников на улице Рылеева патрульные обнаружили двух граждан, которые подходили под описание потерпевшего.

Также у мужчин правоохранители обнаружили телефон заявителя.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.