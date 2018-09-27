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27.09.2018  15:19   

Холодногорские разбойники задержаны вскоре после нападения (ФОТО)

В Харькове патрульные оперативно обнаружили двух граждан, вероятно, причастных к преступлению в Верховском переулке


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Как сообщает Патрульная полиция Харьковской области, сообщение о разбое полицейские получили в ночь на 27 сентября.

По предварительной информации, двое неизвестных с применением физической силы завладели мобильным телефоном заявителя и скрылись. 

Нападение произошло в Верховском переулке.

При поиске вероятных злоумышленников на улице Рылеева патрульные обнаружили двух граждан, которые подходили под описание потерпевшего. 

Также у мужчин правоохранители обнаружили телефон заявителя. 

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  разбой, ограбление, харьков
 
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