Стрельба и драка под Харьковом: еще шесть нападавших на элеватор останутся под стражей

Апелляционным судом рассмотрены жалобы рейдеров и отклонены просьбы о смягчении меры прсечения
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Харьковской области, на данный момент рассмотрено 12 жалоб из поданных 23 апелляций (включая Ширяева).
Все остались под стражей без залога.
Рассмотрение остальных 10 +Ширяев назначены на 1 октября.
Напомним о том, что 11 сентября на территории захваченного рейдерами фермерского хозяйства «Строгого А.Ф» произошла стычка со стрельбой, в ходе которой были ранены четыре человека.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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