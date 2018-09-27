27.09.2018 16:49

Стрельба и драка под Харьковом: еще шесть нападавших на элеватор останутся под стражей

Апелляционным судом рассмотрены жалобы рейдеров и отклонены просьбы о смягчении меры прсечения



hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Харьковской области, на данный момент рассмотрено 12 жалоб из поданных 23 апелляций (включая Ширяева).

Все остались под стражей без залога.

Рассмотрение остальных 10 +Ширяев назначены на 1 октября.

Напомним о том, что 11 сентября на территории захваченного рейдерами фермерского хозяйства «Строгого А.Ф» произошла стычка со стрельбой, в ходе которой были ранены четыре человека.