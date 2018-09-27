Дети, исчезнувшие из спец-центра, убежали к бабушке

В Харькове полицейские нашли детей, которые сбежали с уроков и направились в Красный Кут.
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Немышлянского отдела полиции вернули школьников в Центр социально-психологической реабилитации детей, воспитанниками которого они являются. Никаких событий криминального характера с ребятами не произошло.
"26 сентября двое детей 10 и 15 лет самовольно ушли из занятий. Они пешком дошли до станции метро Центральный рынок, а оттуда доехали на маршрутке до Красного Кута, где живет бабушка старшего парня," - рассказал начальник Немышлянского отдела полиции Александр Козленко. - "Как объяснили сами беглецы, один из них тосковал по бабушке, а другой решился на путешествие за компанию".
Путешественников привезли в Харьков. После проведенной профилактической беседы их передали в Центр реабилитации.
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