Мужчина оставил без лифта шесть подъездов на Московском проспекте

28-летнего харьковчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали за кражу лифтового оборудования.
По данным следствия, на счету 28-летнего харьковчанина 6 фактов совершения имущественных преступлений.
Полицейские установили, что мужчина демонтировал лифтовые катушки в подъездах жилых домов на Московском проспекте. Во время совершения очередного преступления полицейские задержали злоумышленника.
Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев отметил, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
По данным следствия, на счету 28-летнего харьковчанина 6 фактов совершения имущественных преступлений.
Полицейские установили, что мужчина демонтировал лифтовые катушки в подъездах жилых домов на Московском проспекте. Во время совершения очередного преступления полицейские задержали злоумышленника.
Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев отметил, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Полицейские установили, что мужчина демонтировал лифтовые катушки в подъездах жилых домов на Московском проспекте. Во время совершения очередного преступления полицейские задержали злоумышленника.
По данным следствия, на его счету 6 фактов совершения имущественных преступлений.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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