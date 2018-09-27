Мужчина оставил без лифта шесть подъездов на Московском проспекте

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 27 сентября Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 сентября Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.