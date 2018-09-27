Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина оставил без лифта шесть подъездов на Московском проспекте
27.09.2018  17:36   

Мужчина оставил без лифта шесть подъездов на Московском проспекте

28-летнего харьковчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали за кражу лифтового оборудования.


// Facebook

В Харькове полицейские задержали мужчину за кражу лифтового оборудования

По данным следствия, на счету 28-летнего харьковчанина 6 фактов совершения имущественных преступлений.

Полицейские установили, что мужчина демонтировал лифтовые катушки в подъездах жилых домов на Московском проспекте. Во время совершения очередного преступления полицейские задержали злоумышленника.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев отметил, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/u-xarkovi-policzejski-zatrimali-cholovika-za-kradizhku-liftovogo-obladnannya/

В Харькове полицейские задержали мужчину за кражу лифтового оборудования

По данным следствия, на счету 28-летнего харьковчанина 6 фактов совершения имущественных преступлений.

Полицейские установили, что мужчина демонтировал лифтовые катушки в подъездах жилых домов на Московском проспекте. Во время совершения очередного преступления полицейские задержали злоумышленника.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев отметил, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/u-xarkovi-policzejski-zatrimali-cholovika-za-kradizhku-liftovogo-obladnannya/

Полицейские установили, что мужчина демонтировал лифтовые катушки в подъездах жилых домов на Московском проспекте. Во время совершения очередного преступления полицейские задержали злоумышленника.

По данным следствия, на его счету 6 фактов совершения имущественных преступлений.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.09 Криминал и происшествия Полицейские Харькова задержали мужчину за кражу лифтового оборудования 18.09 Криминал и происшествия Каждый десятый вызов патрульных Харькова – на кражу, каждый второй на ДТП 17.09 Криминал и происшествия Статистика криминальных правонарушений в Харькове за выходные
 
 

Видео

Социальная сфера в Харькове готова на 100% к отопительному сезону
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 