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28.09.2018  09:35   

На ХТЗ пьяный мужчина забил насмерть собутыльника

За совершение тяжкого преступления 34-летнему злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.


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В Индустриальном районе мужчина до смерти забил харьковчанина

За совершение тяжкого преступления 34-летнему злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

Событие произошло 19 сентября возле жилого дома на улице 12 Апреля. Полицейские установили, что во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев рассказал, что в ходе ссоры 34-летний мужчина нанес 57-летнему гражданину многочисленные удары руками и ногами. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/vbivstva/v-Industrialnomu-rajoni-cholovik-do-smerti-zabiv-xarkiv-yanina/

Убийство произошло 19 сентября возле жилого дома на улице 12 Апреля.

Правоохранителиустановили, что во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 34-летний мужчина нанес 57-летнему гражданину многочисленные удары руками и ногами. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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