В Немышлянская районе Харькова на территории частного дома произошел взрыв

В результате происшествия пострадавших лиц нет, повреждены окна домовладения.
28 сентября около 2:44 до Немышлянская отдела полиции поступило сообщение от 37-летней женщины.
Она рассказала, что на улице Крамаренковской на территории ее частного домовладения произошел взрыв.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции, кинологи. Полицейские провели осмотр места происшествия.
По предварительным выводам экспертов, по указанному адресу произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5». Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства выясняются. Работники полиции устанавливают лиц, причастных к происшествию.
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Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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