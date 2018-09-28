Главная Новости Криминал и происшествия В Немышлянская районе Харькова на территории частного дома произошел взрыв
28.09.2018  11:50   

В Немышлянская районе Харькова на территории частного дома произошел взрыв

В результате происшествия пострадавших лиц нет, повреждены окна домовладения.


//police.kharkov

28 сентября около 2:44 до Немышлянская отдела полиции поступило сообщение от 37-летней женщины.

Она рассказала, что на улице Крамаренковской на территории ее частного домовладения произошел взрыв.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции, кинологи. Полицейские провели осмотр места происшествия.

По предварительным выводам экспертов, по указанному адресу произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5». Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства выясняются. Работники полиции устанавливают лиц, причастных к происшествию.

Источник:   ГУ Полиции в Харьковской области
 Тэги:  врыв, граната, харьков, немышлянский, ргд-5
 
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