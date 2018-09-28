28.09.2018 11:50

В Немышлянская районе Харькова на территории частного дома произошел взрыв

В результате происшествия пострадавших лиц нет, повреждены окна домовладения.



//police.kharkov

28 сентября около 2:44 до Немышлянская отдела полиции поступило сообщение от 37-летней женщины.

Она рассказала, что на улице Крамаренковской на территории ее частного домовладения произошел взрыв.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции, кинологи. Полицейские провели осмотр места происшествия.

По предварительным выводам экспертов, по указанному адресу произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5». Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства выясняются. Работники полиции устанавливают лиц, причастных к происшествию.