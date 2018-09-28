Очередная смертельная жертва ДТП

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 49 ДТП, в результате аварий пострадали 11 человек, один человек погиб. Поймано 11 пьяных за рулем.
27 сентября в 19:30 на автодороге «Харьков-Мерефа-Павлоград» у села Первомайское Змиевского района автомобиль «Мazda» под управлением 41-летнего мужчины совершил наезд на пешехода, 50-летнюю жительницу села. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Справка. За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 363 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 11 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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