Главная Новости Криминал и происшествия В час пик ДТП застопорило движение троллейбусов по центру Харькова (ФОТО)
28.09.2018  13:08   

В час пик ДТП застопорило движение троллейбусов по центру Харькова (ФОТО)

Столкновение произошло 27 сентября около 19.45 на улице Сумской, 51.


// Городской Дозор

Участниками происшествия стали автомобиль "Opel" и троллейбус, сообщили в патрульной полиции.

На перекрестке улиц Сумской и Ярослава Мудрого с троллейбусом, ехавшим по главной дороге, столкнулся сворачивающий с улицы Ярослава Мудрого автомобиль.

Вследствие ДТП никто нe пострадал.

Участники от оформлeння происшествия полицeйскими отказались.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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