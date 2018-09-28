В час пик ДТП застопорило движение троллейбусов по центру Харькова (ФОТО)

Столкновение произошло 27 сентября около 19.45 на улице Сумской, 51.
Участниками происшествия стали автомобиль "Opel" и троллейбус, сообщили в патрульной полиции.
На перекрестке улиц Сумской и Ярослава Мудрого с троллейбусом, ехавшим по главной дороге, столкнулся сворачивающий с улицы Ярослава Мудрого автомобиль.
Вследствие ДТП никто нe пострадал.
Участники от оформлeння происшествия полицeйскими отказались.
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В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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