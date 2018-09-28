28.09.2018 15:01

Цистерну контрабандного бензина задержали под Харьковом

Факт перевозки горюче-смазочных материалов без каких-либо разрешительных документов выявлен в рамках операции ГФС «Акциз-2018».



// kh.sfs.gov.ua

Грузовик с ГСМ задержали на Харьковской области, на на отрезке трассы Львов-Киев-Харьков.



Во время проверки документов и осмотра автомобиля установлено, что 40-летний водитель. житель Харьковщины, осуществлял незаконную перевозку ГСМ без каких-либо разрешительных документов.



По данному эпизоду зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.



Из незаконного оборота изъято 7 тонн бензина на сумму около 231 тысяч грн и автомобиль «ЗИЛ 130» на сумму почти 405 тыс. грн. Общая сумма изъятых подакцизных товаров составляет более 630 тыс. гривен.



В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поставки горюче-смазочных материалов и мест реализации.