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28.09.2018  15:01   

Цистерну контрабандного бензина задержали под Харьковом

Факт перевозки горюче-смазочных материалов без каких-либо разрешительных документов выявлен в рамках операции ГФС «Акциз-2018».


// kh.sfs.gov.ua

Грузовик с ГСМ задержали на Харьковской области, на на отрезке трассы Львов-Киев-Харьков.

Во время проверки документов и осмотра автомобиля установлено, что 40-летний водитель. житель Харьковщины, осуществлял незаконную перевозку ГСМ без каких-либо разрешительных документов.

По данному эпизоду зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Из незаконного оборота изъято 7 тонн бензина на сумму около 231 тысяч грн и автомобиль «ЗИЛ 130» на сумму почти 405 тыс. грн. Общая сумма изъятых подакцизных товаров составляет более 630 тыс. гривен.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поставки горюче-смазочных материалов и мест реализации.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, контрабанда, бензин, харьков
 
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