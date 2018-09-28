Цистерну контрабандного бензина задержали под Харьковом

Факт перевозки горюче-смазочных материалов без каких-либо разрешительных документов выявлен в рамках операции ГФС «Акциз-2018».
Грузовик с ГСМ задержали на Харьковской области, на на отрезке трассы Львов-Киев-Харьков.
Во время проверки документов и осмотра автомобиля установлено, что 40-летний водитель. житель Харьковщины, осуществлял незаконную перевозку ГСМ без каких-либо разрешительных документов.
По данному эпизоду зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.
Из незаконного оборота изъято 7 тонн бензина на сумму около 231 тысяч грн и автомобиль «ЗИЛ 130» на сумму почти 405 тыс. грн. Общая сумма изъятых подакцизных товаров составляет более 630 тыс. гривен.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поставки горюче-смазочных материалов и мест реализации.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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