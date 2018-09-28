Налетчики вынесли из квартиры на ХТЗ компьютерную технику

18-ти и 28-летнего юношей разоблачили в совершении грабежа.
В совершении грабежа работники Индустриального отдела полиции разоблачили 18 и 28-летних юношей.
Происшествие случилось в одной из многоэтажек Индустриального района. Парень открыл дверь незнакомцам. Неожиданно незваные гости ворвались в квартиру, избили хозяина, после чего завладели ноутбуком с колонками и быстро убежали.
По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий и задержали двух жителей района.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области
В совершении грабежа работники Индустриального отдела полиции разоблачили 18 и 28-летних юношей.
Происшествие случилось в одной из многоэтажек Индустриального района. Парень открыл дверь незнакомцам. Неожиданно незваные гости ворвались в квартиру, избили хозяина, после чего завладели ноутбуком с колонками и быстро убежали.
По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий и задержали двух жителей района.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Ограбление произошло в одной из многоэтажек Индустриального района. Парень открыл дверь незнакомцам. Незваные гости ворвались в квартиру, избили хозяина, после чего завладели ноутбуком с колонками и быстро убежали.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий и задержали двух жителей района.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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