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28.09.2018  15:34   

Налетчики вынесли из квартиры на ХТЗ компьютерную технику

18-ти и 28-летнего юношей разоблачили в совершении грабежа.


// antikor.com.ua

Двое жителей Харькова ворвались в чужую квартиру и завладели компьютерной техникой

В совершении грабежа работники Индустриального отдела полиции разоблачили 18 и 28-летних юношей.

Происшествие случилось в одной из многоэтажек Индустриального района. Парень открыл дверь незнакомцам. Неожиданно незваные гости ворвались в квартиру, избили хозяина, после чего завладели ноутбуком с колонками и быстро убежали.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий и задержали двух жителей района.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/dvoje-zhiteliv-xarkova-uvirvalisya-do-chuzhoji-kvartiri-ta-zavolodili-komp-yuternoyu-texnikoyu/

Двое жителей Харькова ворвались в чужую квартиру и завладели компьютерной техникой

В совершении грабежа работники Индустриального отдела полиции разоблачили 18 и 28-летних юношей.

Происшествие случилось в одной из многоэтажек Индустриального района. Парень открыл дверь незнакомцам. Неожиданно незваные гости ворвались в квартиру, избили хозяина, после чего завладели ноутбуком с колонками и быстро убежали.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий и задержали двух жителей района.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/dvoje-zhiteliv-xarkova-uvirvalisya-do-chuzhoji-kvartiri-ta-zavolodili-komp-yuternoyu-texnikoyu/

Ограбление произошло в одной из многоэтажек Индустриального района. Парень открыл дверь незнакомцам. Незваные гости ворвались в квартиру, избили хозяина, после чего завладели ноутбуком с колонками и быстро убежали.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий и задержали двух жителей района.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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