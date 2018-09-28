Налетчики вынесли из квартиры на ХТЗ компьютерную технику

В совершении грабежа работники Индустриального отдела полиции разоблачили 18 и 28-летних юношей.

Происшествие случилось в одной из многоэтажек Индустриального района. Парень открыл дверь незнакомцам. Неожиданно незваные гости ворвались в квартиру, избили хозяина, после чего завладели ноутбуком с колонками и быстро убежали.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий и задержали двух жителей района.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области