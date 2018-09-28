Главная Новости Криминал и происшествия Влюбленный американец на велосипеде прорывался в Россию к любимой
28.09.2018  16:59   

Влюбленный американец на велосипеде прорывался в Россию к любимой

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина США, который на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой.


// Госпогранслужба

Мужчина пытался проникнуть на территорию сопредельного государства в обход пункта пропуска вечером четверга. Его вояж прекратили сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань.

Получив оперативную информацию от участкового инспектора, пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения, и в 10 метрах от линии государственной границы задержал незаконного путешественника.

Мужчина объяснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой. Из-за невозможности получить российскую визу, он законным путем попал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в Россию.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности за попытку нарушения границы Украины. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.09 Криминал и происшествия Разбушевавшийся пьяный иностранец задержан в харьковском аэропорту 06.09 Криминал и происшествия В Россию хотели вывезти датчики газа 04.09 Криминал и происшествия На Южном вокзале у пассажира нашли коллекцию наркотиков (ФОТО)
 
 

Видео

Игорь Терехов : Мы делаем все для развития бизнеса и привлечению в Харьков иностранных инвестиций
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 