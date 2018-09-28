Влюбленный американец на велосипеде прорывался в Россию к любимой

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина США, который на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой.
Мужчина пытался проникнуть на территорию сопредельного государства в обход пункта пропуска вечером четверга. Его вояж прекратили сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань.
Получив оперативную информацию от участкового инспектора, пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения, и в 10 метрах от линии государственной границы задержал незаконного путешественника.
Мужчина объяснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой. Из-за невозможности получить российскую визу, он законным путем попал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в Россию.
Правонарушитель привлечен к административной ответственности за попытку нарушения границы Украины. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В выходные в Харьков придут дожди, в воскресенье температура снизится на несколько градусов.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
влажн.:
давл.:
ветер: