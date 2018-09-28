28.09.2018 16:59

Влюбленный американец на велосипеде прорывался в Россию к любимой

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина США, который на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой.



// Госпогранслужба

Мужчина пытался проникнуть на территорию сопредельного государства в обход пункта пропуска вечером четверга. Его вояж прекратили сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань.

Получив оперативную информацию от участкового инспектора, пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения, и в 10 метрах от линии государственной границы задержал незаконного путешественника.



Мужчина объяснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой. Из-за невозможности получить российскую визу, он законным путем попал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в Россию.



Правонарушитель привлечен к административной ответственности за попытку нарушения границы Украины. Его дальнейшую судьбу решит суд.