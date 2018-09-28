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28.09.2018  17:57   

ДТП с грузовиком создало затор на Жилярди (ФОТО)

Авария произошла 28 сентября около половині второго дня на улице Чебышева, 6.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля «Кобальт MSV-6.12M» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai Tucson и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля «Кобальт» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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