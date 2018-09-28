ДТП с грузовиком создало затор на Жилярди (ФОТО)

Авария произошла 28 сентября около половині второго дня на улице Чебышева, 6.
По предварительной информации водитель автомобиля «Кобальт MSV-6.12M» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai Tucson и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля «Кобальт» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
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Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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