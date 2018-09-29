На Научной – тройное ДТП с пострадавшим (ФОТО)

столкновение произошло около половины десятого вечера 28 сентября на проспекте Науки, 9-б,
Участниками происшествия стали автомобиль BMW, Volkswagen и Daewoo, сообщили в патрульной полиции.
Медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Daewoo.
Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.
День хорош для активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
В выходные в Харьков придут дожди, в воскресенье температура снизится на несколько градусов.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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