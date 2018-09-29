Главная Новости Криминал и происшествия На Научной – тройное ДТП с пострадавшим (ФОТО)
29.09.2018  11:17   

На Научной – тройное ДТП с пострадавшим (ФОТО)

столкновение произошло около половины десятого вечера 28 сентября на проспекте Науки, 9-б,


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобиль BMW, Volkswagen и Daewoo, сообщили в патрульной полиции.

Медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Daewoo.

Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.09 Криминал и происшествия ДТП с грузовиком создало затор на Жилярди (ФОТО) 28.09 Криминал и происшествия В час пик ДТП застопорило движение троллейбусов по центру Харькова (ФОТО)   28.09 Криминал и происшествия Очередная смертельная жертва ДТП
 
 

Видео

Харьков - привлекательный город для заграничных инвесторов: Игорь Терехов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 