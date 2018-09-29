Три человека пострадали в столкновении Peugeot и Daewoo

Авария произошла около пяти часов утра 28 сентября на проспекте Льва Ландау, 2/2.
По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобили Peugeot и Daewoo.
Медики госпитализировали в больницу водителя и двух пассажиров автомобиля Daewoo.
Установленией обстоятельств ДТП занялась следственно-оперативная группа.
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