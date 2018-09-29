29.09.2018 14:26

В караоке в центре Харькова посетители подрались из-за песни (ФОТО)

Драка произошла около часа ночи 29 сентября в ресторане Мafia на улице Квитки-Основьяненко.



// Facebook/Харьков 1654

Как сообщили в Нацполиции, ссора началась из-за песни, которую заказал один из клиентов заведения. Остальном она не понравилась. Завязался словесный конфликт, который впоследствии перешел в драку.



В результате в больницу доставлены 30 и 42-летние мужчины. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Проверка продолжается.



По свидетельствам очевидцев, одна из сторон конфликта - жители Донецкой области, вторая - харьковчанин. В результате драки одному из участников конфликта были нанесены тяжкие телесные повреждения (вскрыты вены на руках). Вторая сторона конфликта получила открытую черепно-мозговую травму.



Фото: Харьков 1654

