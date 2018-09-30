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30.09.2018  10:29   

Два человека погибли в огне за сутки

Пожары произошли в частных домах области.


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29 сентября в 5:39 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Тарановка, Змиевского района области. Горели крыша и веранда одноэтажного дома на площади около 46 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 68-летней хозяйки дома. К половине девятого утра пожар потушили полностью.

А в три часа дня спасателей вызвали на пожар в селе Каменная Яруга Чугуевского района. Там горели крыша, деревянные перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 70 кв.м. В доме пожарные обнаружили тело погибшего 74-летнего хозяина. В 16:05 пожарные оперативно локализовали пожар, а в 20:10 полностью ликвидировали его.

Причины пожаров и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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