30.09.2018 10:29

Два человека погибли в огне за сутки

Пожары произошли в частных домах области.



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29 сентября в 5:39 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Тарановка, Змиевского района области. Горели крыша и веранда одноэтажного дома на площади около 46 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 68-летней хозяйки дома. К половине девятого утра пожар потушили полностью.

А в три часа дня спасателей вызвали на пожар в селе Каменная Яруга Чугуевского района. Там горели крыша, деревянные перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 70 кв.м. В доме пожарные обнаружили тело погибшего 74-летнего хозяина. В 16:05 пожарные оперативно локализовали пожар, а в 20:10 полностью ликвидировали его.



Причины пожаров и ущерб устанавливаются.