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30.09.2018  11:33   

Невменяемый сын задушил мать в огороде

В совершении тяжкого преступления работники Зачепиловского отдела полиции разоблачили 43-летнего жителя села Новоселовка.


// Нацполиция

Утром 28 сентября в полицию поступило сообщение от жителя села о том, что его сосед на огороде убил свою 67-летнюю мать. Заявитель рассказал, что услышал ссору и вышел во двор.

По адресу полицейские установили, что 43-летний злоумышленник находится на учете в Харьковской областной психиатрической больнице. Что стало причиной совершения им преступления, сейчас выясняют сотрудники полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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