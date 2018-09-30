30.09.2018 11:33

Невменяемый сын задушил мать в огороде

В совершении тяжкого преступления работники Зачепиловского отдела полиции разоблачили 43-летнего жителя села Новоселовка.



// Нацполиция

Утром 28 сентября в полицию поступило сообщение от жителя села о том, что его сосед на огороде убил свою 67-летнюю мать. Заявитель рассказал, что услышал ссору и вышел во двор.



По адресу полицейские установили, что 43-летний злоумышленник находится на учете в Харьковской областной психиатрической больнице. Что стало причиной совершения им преступления, сейчас выясняют сотрудники полиции.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.