На Алексеевке сбили насмерть неизвестную женщину

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября около 22.50 возле супермаркета «АТБ» по улице Ахсарова.

Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся.

Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП.