На Алексеевке сбили насмерть неизвестную женщину

Наезд произошел 29 сентября около 22.50 возле супермаркета «АТБ» по улице Ахсарова.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября около 22.50 возле супермаркета «АТБ» по улице Ахсарова.
Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся.
Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП.
Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся.
Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП.
По эмоциональному фону, мягко говоря, не слишком благоприятный день. Будьте внимательнее и собраннее: «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
В выходные в Харьков придут дожди, в воскресенье температура снизится на несколько градусов.
Сегодня в Украине отмечают День машиностроителя, День библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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