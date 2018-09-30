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30.09.2018  10:48   

На Алексеевке сбили насмерть неизвестную женщину

Наезд произошел 29 сентября около 22.50 возле супермаркета «АТБ» по улице Ахсарова.


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В Харькове в результате аварии погибла женщина-пешеход

В Харькове в результате аварии погибла женщина-пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября около 22.50 возле супермаркета «АТБ» по улице Ахсарова.

Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся.

Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/dtp/u-xarkovi-vnaslidok-avariji-zaginula-zhinka-pishoxid-30-09-2018/

Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся.

Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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