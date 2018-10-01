В Харькове машина патрульных попала в аварию (фото)

Автомобиль Mitsubishi Lancer и автомобиль Toyota Prius патрульной полиции столкнулись вчера, 30 сентября, на улице Шевченко в Харькове.
Очевидцы утверждают, что автомобиль патрульных выезжал со второстепенной дороги с включенными проблесковыми маяками на красный сигнал светофора, и в него врезался Mitsubishi.
В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi, ее госпитализировали.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
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