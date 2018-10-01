01.10.2018 08:59

В Харькове машина патрульных попала в аварию (фото)

Автомобиль Mitsubishi Lancer и автомобиль Toyota Prius патрульной полиции столкнулись вчера, 30 сентября, на улице Шевченко в Харькове.



// facebook

Очевидцы утверждают, что автомобиль патрульных выезжал со второстепенной дороги с включенными проблесковыми маяками на красный сигнал светофора, и в него врезался Mitsubishi.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi, ее госпитализировали.