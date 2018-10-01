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01.10.2018  08:59   

В Харькове машина патрульных попала в аварию (фото)

Автомобиль Mitsubishi Lancer и автомобиль Toyota Prius патрульной полиции столкнулись вчера, 30 сентября, на улице Шевченко в Харькове.


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Очевидцы утверждают, что автомобиль патрульных выезжал со второстепенной дороги с включенными проблесковыми маяками на красный сигнал светофора, и в него врезался Mitsubishi.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi, ее госпитализировали.

Тэги:  дтп, полиция, харьков, toyota prius, mitsubishi lance
 
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