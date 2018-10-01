На Харьковщине за неделю в пожарах погибли три человека и четверо погибли в результате ЧП

В Харьковской области на прошлой неделе подразделения ГСЧС 189 раз привлекались к ликвидации пожаров и чрезвычайных событий
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.
По сведениям ГСЧС, на прошлой неделе спасатели Харьковского гарнизона 189 раз выезжали по сигналу тревога. Из них 64 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 25 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 23 выезда, дежурства - 17 выездов, 60 - другие выезды.
В результате пожаров погибли 3 человека, еще 2 получили травмы. Из опасных зон на пожарах спасено 2 человека, еще 15 были эвакуированы.
На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий выявлено 4 погибших людей, 5 получили травмы, 6 спасены.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 23 выезд на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 97 взрывоопасных предметов, среди которых: 85 артснарядов и 6 минометных мин, 6 гранат.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: