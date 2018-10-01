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01.10.2018  09:59   

На Харьковщине за неделю в пожарах погибли три человека и четверо погибли в результате ЧП

В Харьковской области на прошлой неделе подразделения ГСЧС 189 раз привлекались к ликвидации пожаров и чрезвычайных событий


//kharkiv.dsns.gov.ua

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

По сведениям ГСЧС, на прошлой неделе спасатели Харьковского гарнизона 189 раз выезжали по сигналу тревога. Из них 64 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 25 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 23 выезда, дежурства - 17 выездов, 60 - другие выезды.

В результате пожаров погибли 3 человека, еще 2 получили травмы. Из опасных зон на пожарах спасено 2 человека, еще 15 были эвакуированы.

На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий выявлено 4 погибших людей, 5 получили травмы, 6 спасены.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 23 выезд на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 97 взрывоопасных предметов, среди которых: 85 артснарядов и 6 минометных мин, 6 гранат.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, жертва, харьков, гсчс, взрыв, мина
 
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