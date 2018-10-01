01.10.2018 10:15

Спасатели приняли участие в мероприятии «Знание ценою в жизнь» (ФОТО)

30 сентября на площадке возле гостиницы «Харьков Палас» состоялось мероприятие «Знание ценою в жизнь» совместно со спасателями ДСНС и работниками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Программой было предусмотрено торжественная часть мероприятия и проведение практических мастер-классов учебно-тренировочного отдела Центра с базовой сердечно-легочной реанимации, домедицинской помощи при травмах. Во время мастер-классов специалисты показали приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, рассказали об особенностях предоставления такой помощи при различных неотложных состояниях. Каждый из зрителей смог лично потренироваться проводить реанимационные мероприятия с помощью специального манекена.

Вниманию харьковчан и гостей города был представлен реанимобиль экстренной медицинской помощи и показ совместной работы служб ГСЧС и Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.