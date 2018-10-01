01.10.2018 10:21

Под Харьковом поездом сбита пожилая женщина

Трагедия произошла на перегоне «Рай-Еленовка-Коротич».



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Кк сообщаеьт ГУ Нацполиции, в дежурную часть Люботинского отделения поступило сообщение от оператора «102» о том, что поезд сообщением «Харьков-Киев» сбил женщину в возрасте около 60-70 лет, которая находилась на путях.



Событие произошло 30 сентября около 13.45 на перегоне «Рай-Еленовка-Коротич». Полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства происшествия.



Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Движение поездов не прекращалось. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, работники следственного управления и эксперты.



Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.