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01.10.2018  10:21   

Под Харьковом поездом сбита пожилая женщина

Трагедия произошла на перегоне «Рай-Еленовка-Коротич».


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Кк сообщаеьт ГУ Нацполиции, в дежурную часть Люботинского отделения поступило сообщение от оператора «102» о том, что поезд сообщением «Харьков-Киев» сбил женщину в возрасте около 60-70 лет, которая находилась на путях.

Событие произошло 30 сентября около 13.45 на перегоне «Рай-Еленовка-Коротич». Полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства происшествия.

Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Движение поездов не прекращалось. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, работники следственного управления и эксперты.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  сбита поездом, харьков
 
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