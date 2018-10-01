Под Харьковом поездом сбита пожилая женщина

Трагедия произошла на перегоне «Рай-Еленовка-Коротич».
Кк сообщаеьт ГУ Нацполиции, в дежурную часть Люботинского отделения поступило сообщение от оператора «102» о том, что поезд сообщением «Харьков-Киев» сбил женщину в возрасте около 60-70 лет, которая находилась на путях.
Событие произошло 30 сентября около 13.45 на перегоне «Рай-Еленовка-Коротич». Полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства происшествия.
Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Движение поездов не прекращалось. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, работники следственного управления и эксперты.
Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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