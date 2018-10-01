01.10.2018 11:11

В Украине стартовал месячник добровольной сдачи оружия

Граждане, которые с 1 по 31 октября добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся незаконно, освобождаются от уголовной ответственности –обещают на официальном сайте Национальной полиции.



фото ГУ НП в Харьковской области

Для получения более подробной информации просим обращаться в территориальные органы полиции в Харьковской области или участковых офицеров полиции в местах вашего проживания или временного пребывания.

Если вы владеете информацией о лицах, которые могут хранить оружие, патроны или другие взрывчатые вещества, сообщайте об этом в полицию любым удобным способом. Напоминаем, что незаконное владение и хранение оружия в соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет – сообщает на официальной странице Отдел коммуникации полиции Харьковской области.