В Украине стартовал месячник добровольной сдачи оружия

Граждане, которые с 1 по 31 октября добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся незаконно, освобождаются от уголовной ответственности –обещают на официальном сайте Национальной полиции.
Для получения более подробной информации просим обращаться в территориальные органы полиции в Харьковской области или участковых офицеров полиции в местах вашего проживания или временного пребывания.
Если вы владеете информацией о лицах, которые могут хранить оружие, патроны или другие взрывчатые вещества, сообщайте об этом в полицию любым удобным способом. Напоминаем, что незаконное владение и хранение оружия в соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет – сообщает на официальной странице Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: