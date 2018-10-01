Грабителей нашли по горячим следам.
Нападение произошло в ночь на 30 сентября на улице Холодногорской.
Как сообщила патрульным пострадавшая, двое неизвестных, угрожая ножом, забрали у женщины мобильный тeлeфон.
Недалеко от места преступления правоохранители обнаружили двух мужчин, подходящих под описание пострадавшей. У одного из мужчин полицейские обнаружили телефон заявительницы.
Обстоятельства преступления выяснит следственно-опeративная группа.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: