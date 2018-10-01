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01.10.2018  13:30   

На Холодной Горе у женщины отобрали телефон, угрожая ножом

Грабителей нашли по горячим следам.


// Патрульная полиция

Нападение произошло в ночь на 30 сентября на улице Холодногорской.

Как сообщила патрульным пострадавшая, двое неизвестных, угрожая ножом, забрали у женщины мобильный тeлeфон.

Недалеко от места преступления правоохранители обнаружили двух мужчин, подходящих под описание пострадавшей. У одного из мужчин полицейские обнаружили телефон заявительницы.

Обстоятельства преступления выяснит следственно-опeративная группа.

Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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