01.10.2018 13:30

На Холодной Горе у женщины отобрали телефон, угрожая ножом

Грабителей нашли по горячим следам.



// Патрульная полиция

Нападение произошло в ночь на 30 сентября на улице Холодногорской.

Как сообщила патрульным пострадавшая, двое неизвестных, угрожая ножом, забрали у женщины мобильный тeлeфон.



Недалеко от места преступления правоохранители обнаружили двух мужчин, подходящих под описание пострадавшей. У одного из мужчин полицейские обнаружили телефон заявительницы.



Обстоятельства преступления выяснит следственно-опeративная группа.