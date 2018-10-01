Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской пострадал неизвестный пешеход: полиция ищет водителя
01.10.2018  13:55   

На Клочковской пострадал неизвестный пешеход: полиция ищет водителя

Авария произошла около половины третьего утра в районе дома № 192 по улице Клочковской.


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Неустановленный автомобиль травмировал пешехода - мужчину, которому на вид около 25 лет. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Водитель авто с места происшествия скрылся.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицией устанавливается личность пострадавшего и водителя.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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