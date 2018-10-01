На Клочковской пострадал неизвестный пешеход: полиция ищет водителя

Авария произошла около половины третьего утра в районе дома № 192 по улице Клочковской.
Неустановленный автомобиль травмировал пешехода - мужчину, которому на вид около 25 лет. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
Водитель авто с места происшествия скрылся.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицией устанавливается личность пострадавшего и водителя.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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давл.:
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