01.10.2018 13:55

На Клочковской пострадал неизвестный пешеход: полиция ищет водителя

Авария произошла около половины третьего утра в районе дома № 192 по улице Клочковской.



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Неустановленный автомобиль травмировал пешехода - мужчину, которому на вид около 25 лет. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Водитель авто с места происшествия скрылся.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас полицией устанавливается личность пострадавшего и водителя.