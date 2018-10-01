01.10.2018 15:25

На станции метро «Победа» взрывотехники обезвредили детский рюкзак

Днем 1 октября в переходе, недалеко от входа на станцию метро «Победа», обнаружили подозрительный предмет.



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Сообщение об этом поступило в полицию около 13.30, сообщили в пресс-службе главка.

Станция работала в штатном режиме. Вход на станцию через вестибюль №2 и пешеходный выход №3, возле которого обнаружили подозриетльный предмет, закрыт не был, сообщили в метрополитене.

Место, где находилась подозрительная находка, – лавку и мусорную урну в 20 метрах от выхода – оградили лентой.



Прибывшие на вызов сотрудники взрывотехнического управления ГУНП обнаружили детский рюкзак. Внутри оказались детские вещи.

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, подчеркнули правоохранители.