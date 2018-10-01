Главная Новости Криминал и происшествия На станции метро «Победа» взрывотехники обезвредили детский рюкзак
01.10.2018  15:25   

На станции метро «Победа» взрывотехники обезвредили детский рюкзак

Днем 1 октября в переходе, недалеко от входа на станцию метро «Победа», обнаружили подозрительный предмет.


// Facebook

Сообщение об этом поступило в полицию около 13.30, сообщили в пресс-службе главка.

Станция работала в штатном режиме. Вход на станцию через вестибюль №2 и пешеходный выход №3, возле которого обнаружили подозриетльный предмет, закрыт не был, сообщили в метрополитене.

Место, где находилась подозрительная находка, – лавку и мусорную урну в 20 метрах от выхода – оградили лентой.

Прибывшие на вызов сотрудники взрывотехнического управления ГУНП обнаружили детский рюкзак. Внутри оказались детские вещи.

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, подчеркнули правоохранители.

Тэги:  взрывчатка, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Криминал и происшествия В Харькове странный тип со взрывчаткой бродил в районе лесопарка (ФОТО) 06.07 Криминал и происшествия На Южном вокзале задержали пассажира со взрывчаткой (ФОТО) 20.02 Дороги и транспорт В Харькове в стене дома нашли 14 взрывоопасных предметов
 
 

Видео

В Харькове состоялся первый брейн-ринг среди пенсионеров
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 