01.10.2018 17:17

Стрельба и драка под Харьковом: жалобы Ширяева и 10 рейдеров рассмотрят позже

Суд, ввиду юридических моментов, отложил рассмотрение апелляций нападавших.



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Как сообщает Mediaport в Харькове апелляционный суд приостановил рассмотрение дел. Задержка связана с процедурой регистрации самого суда. После её завершения Апелляционный суд Харьковской области станет Харьковским апелляционным судом.

Апелляционный суд Харьковской области проходит государственную регистрацию как юридическое лицо, сообщили в пресс-службе суда. Из-за этого заседания пока не проводятся.



«Абсолютно все дела, которые в производстве Апелляционного суда, сняты с рассмотрения — в связи с тем, что на данный момент указом президента судьи переведены в новый суд. О начале работы нового суда мы сообщим после определённых процедур», — рассказала «МедиаПорту» пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко.

В связи с этим сегодня не состоялось рассмотрение жалоб Ширяева и 10 рейдеров.



Новый Харьковский апелляционный суд заработает в день опубликования в газете «Голос Украины» официального сообщения о начале работы. Тогда же снова проведут автоматическое распределение дел, сформируют новые коллегии судей. Ориентировочно, это должно произойти в ближайшие дни.



Юрисдикция нового суда распространяется на апелляционный округ, который включает в себя Харьковскую область.



До начала работы нового суда процессуальные документы, заявления или сообщения просят отправлять почтой по адресу: 61006, Харьковская область, город Харьков, площадь Героев Небесной сотни, 36.



Указом президента Украины Петра Порошенко №297/2018 от 28 сентября 21 судья Апелляционного суда Харьковской области переводится «на работу на должностях судей Харьковского апелляционного суда».

Напомним, что 11 сентября на территории захваченного рейдерами фермерского хозяйства «Строгого А.Ф» произошла стычка со стрельбой, в ходе которой были ранены четыре человека.