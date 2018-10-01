01.10.2018 17:48

В Первой Столице прошел Первый Семейный форум

Цель проведения форума - популяризация семейных традиций и ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения.



city.kharkov.ua

I Харьковский семейный форум прошел 30 сентября в конференц-зале «Kharkiv Palace Premier Hotel».

Цель проведения форума - популяризация семейных традиций и ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения, осознанного отцовства, равного распределения семейных обязанностей и ответственности между женщинами и мужчинами, а также повышение престижа многодетных семей, привлечение общественности к решению социальных вопросов семьи.



Участников форума приветствовали заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, председатель общественной организации «Ассоциация многодетных матерей «АММА» Юлия Ибрагим.



Также форум собрал представителей Департамента служб по делам детей, Департамента образования, Главного территориального управления юстиции, представителей общественных организаций и благотворительных фондов.



В рамках форума прошли три панельные дискуссии: «Пути обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в семейной жизни», «Современная семья: вызовы и преодоления трудностей», «Семейные ценности в жизни современной молодежи».



В обсуждении приняли участие специалисты по семейной политике, ученые, представители общественных организаций и жители города Харькова. Перед харьковчанами выступили ведущие специалисты в области медицины, психологии, юриспруденции, социальной педагогики: Андрей Пеньков, Светлана Казьмина, Наталья Борисова, Ольга Тимощук, Виктория Непочатова, Вадим Гончаров, Алена Дружинина, Анна Буслаева.



По итогам панельных дискуссий были приняты резолюции с предложениями местным органам власти и общественности относительно работы с семьями, а также предложения центральным органам власти относительно решения демографических проблем и поддержки семей с детьми.



В рамках форума за весомый личный вклад в воспитание детей, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей были отмечены девять многодетных семей (по одной из каждого района): Миколюков, Шефер, Сериковых, Шилових, Полонских, Поляковых, Спасеновых, Литус, Обозных.



Для участников форума работала выставка учреждений, работающих в сфере предоставления услуг семьям. Пока родители были задействованы в дискуссиях, с детьми работали аниматоры, для детей организовали игры и мастер-классы.



«Дети на форуме получили массу удовольствия, родители - новые знания по воспитанию детей и развитию своей семьи, специалисты - возможность обсудить актуальные вопросы семейной политики, воспитания детей в семье и вне семьи. Цель форума была достигнута!» - отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, организовавшем первый в Харькове семейный форум.