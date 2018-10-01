01.10.2018 18:26

На Салтовке Volkswagen устроил ДТП

Авария произошла 1 октября около трех часов дня на перекрестке улицы Краснодарской и проспекта Льва Ландау.



// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Volkswagen на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo, который двигался во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал, сообщили патрульные.



На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем собранный материал будет передан в суд.