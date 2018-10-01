Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке Volkswagen устроил ДТП
01.10.2018  18:26   

На Салтовке Volkswagen устроил ДТП

Авария произошла 1 октября около трех часов дня на перекрестке улицы Краснодарской и проспекта Льва Ландау.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Volkswagen на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo, который двигался во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщили патрульные.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.10 Криминал и происшествия На Клочковской пострадал неизвестный пешеход: полиция ищет водителя 01.10 Криминал и происшествия В Харькове машина патрульных попала в аварию (фото) 30.09 Криминал и происшествия На Алексеевке сбили насмерть неизвестную женщину
 
 

Видео

В Харькове состоялся первый брейн-ринг среди пенсионеров
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 