На Салтовке Volkswagen устроил ДТП

Авария произошла 1 октября около трех часов дня на перекрестке улицы Краснодарской и проспекта Льва Ландау.
Водитель автомобиля Volkswagen на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo, который двигался во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал, сообщили патрульные.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем собранный материал будет передан в суд.
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