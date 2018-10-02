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02.10.2018  12:01   

Патрульный в отпуске задержал кабельного вора

Кража произошла в многоэтажке по улице Ильинской.


// Патрульная полиция

Днем 1 октября патрульный полицейский заметил в подъезде подозрительного мужчину. Неизвестный на 12-м этаже в шахте лифта срезал кабель.

Правоохранитель задержал нарушителя и вызвал экипаж патрульной полиции, после чего передал обнаруженного мужчины полисменам.

Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 185 УК «Кража».

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, кабель, полиция, харьков
 
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