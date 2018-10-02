Патрульный в отпуске задержал кабельного вора

Кража произошла в многоэтажке по улице Ильинской.
Днем 1 октября патрульный полицейский заметил в подъезде подозрительного мужчину. Неизвестный на 12-м этаже в шахте лифта срезал кабель.
Правоохранитель задержал нарушителя и вызвал экипаж патрульной полиции, после чего передал обнаруженного мужчины полисменам.
Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 185 УК «Кража».
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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