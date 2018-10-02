На Харьковщине ежедневно регистрируется до 3 попыток кражи телефонного и интернет кабеля

С начала года на территории Харьковской области в Единый реестр досудебных расследований внесено 796 сообщений по фактам краж и повреждения имущества ПАО «Укртелеком», из них по городу - 667, в селах - 129.
По 467 уголовным производствам лицам сообщено о подозрении, из них 447 производств с обвинительным актом направлены в суд.
Для раскрытия и расследования фактов незаконного завладения элементами кабельных сетей и пресечения незаконной деятельности пунктов приема металлолома сотрудниками Управления уголовного розыска постоянно отслеживается криминогенная ситуация на территории Харькова и области, а также обеспечивается системный анализ имеющейся информации.
В текущем году зарегистрировано 10 уголовных производств по ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины, по трем производством личности злоумышленников установлены.
Также с целью выявления лиц, которые сбывают или закупают продукцию связи с содержанием драгоценных металлов и проверки их на причастность к совершению преступлений, полицейские вместе с представителями ОАО «Укртелеком» проводят совместные рейды на территориях рынков, магазинов и торговых сетей.
Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о факте совершения преступления или стали его свидетелем, сразу сообщайте об этом в полицию по телефону «102» или другим удобным способом.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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