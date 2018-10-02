02.10.2018 08:29

На Харьковщине ежедневно регистрируется до 3 попыток кражи телефонного и интернет кабеля

С начала года на территории Харьковской области в Единый реестр досудебных расследований внесено 796 сообщений по фактам краж и повреждения имущества ПАО «Укртелеком», из них по городу - 667, в селах - 129.



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По 467 уголовным производствам лицам сообщено о подозрении, из них 447 производств с обвинительным актом направлены в суд.

Для раскрытия и расследования фактов незаконного завладения элементами кабельных сетей и пресечения незаконной деятельности пунктов приема металлолома сотрудниками Управления уголовного розыска постоянно отслеживается криминогенная ситуация на территории Харькова и области, а также обеспечивается системный анализ имеющейся информации.

В текущем году зарегистрировано 10 уголовных производств по ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины, по трем производством личности злоумышленников установлены.

Также с целью выявления лиц, которые сбывают или закупают продукцию связи с содержанием драгоценных металлов и проверки их на причастность к совершению преступлений, полицейские вместе с представителями ОАО «Укртелеком» проводят совместные рейды на территориях рынков, магазинов и торговых сетей.

Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о факте совершения преступления или стали его свидетелем, сразу сообщайте об этом в полицию по телефону «102» или другим удобным способом.