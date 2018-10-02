02.10.2018 09:46

Харьковский служебный спаниель Рик выиграл Кубок президента Украины (ФОТО)

29 сентября на базе Кинологического центра «Антеус» Национального парка «Межигорье» в поселке Новые Петровцы Киевской области прошли открытые соревнования среди кинологов со служебными собаками правоохранительных органов и военных формирований Украины «Кубок президента Кинологического союза Украины 2018» по программе «Служба собак - детекторов ».



//hk.npu.gov.ua

В соревнованиях приняли участие 6 команд и 25 участников. Харьковскую область представляли три кинолога с четвероногими напарниками. Два по направлению поиска взрывчатки и один - наркотических веществ.

По направлению поиска наркотических веществ старший инспектор-кинолог КЦ ГУНП в Харьковской области Александр Агарков занял второе место. Команда Кинологического центра Харьковской области получила кубок соревнований «Лучшая команда соревнований, Кубок Содружества».

Харьковская команда также получила заменители запахов взрывчатых веществ, которые крайне необходимы для тренировок служебных собак