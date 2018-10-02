Харьковский служебный спаниель Рик выиграл Кубок президента Украины (ФОТО)

29 сентября на базе Кинологического центра «Антеус» Национального парка «Межигорье» в поселке Новые Петровцы Киевской области прошли открытые соревнования среди кинологов со служебными собаками правоохранительных органов и военных формирований Украины «Кубок президента Кинологического союза Украины 2018» по программе «Служба собак - детекторов ».
В соревнованиях приняли участие 6 команд и 25 участников. Харьковскую область представляли три кинолога с четвероногими напарниками. Два по направлению поиска взрывчатки и один - наркотических веществ.
По направлению поиска наркотических веществ старший инспектор-кинолог КЦ ГУНП в Харьковской области Александр Агарков занял второе место. Команда Кинологического центра Харьковской области получила кубок соревнований «Лучшая команда соревнований, Кубок Содружества».
Харьковская команда также получила заменители запахов взрывчатых веществ, которые крайне необходимы для тренировок служебных собак
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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