ДТП: «Кореец» и ВАЗ не поделили Полтавский шлях (ФОТО)

Авария произошла поздним вечером 1 октября.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 01.10.2018 около 23:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Полтавский шлях, 119.
Участниками аварии стали автомобили "ВАЗ 2105" и "Нуundai Sonata".
По предварительной информации, двое водителей обратились за помощью к мeдикам.
Для установления обстоятельств ДТП на месте была вызвана следственно-опeративная группа.
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