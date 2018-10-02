Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: «Кореец» и ВАЗ не поделили Полтавский шлях (ФОТО)
02.10.2018  10:19   

ДТП: «Кореец» и ВАЗ не поделили Полтавский шлях (ФОТО)

Авария произошла поздним вечером 1 октября.


//facebook

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции,  01.10.2018 около 23:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице  Полтавский шлях, 119.

Участниками аварии стали автомобили "ВАЗ 2105" и "Нуundai Sonata".

По предварительной  информации, двое водителей обратились за помощью к мeдикам.

Для установления обстоятельств ДТП на месте была вызвана следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, ваз и нуunda, харьков
 
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