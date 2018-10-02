02.10.2018 10:40

Пиротехники ликвидировали 32 боеприпаса времен Второй мировой войны (ФОТО)

1 октября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области и УЦ ОСС гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Купянском, Балаклейском и Харьковском районах области, а также Основянском и Шевченковском районах города Харькова.



Фото взрывотехник ГСЧС

Всего было разминировано 32 боеприпасы, из которых 28 артснарядов разного калибра, 3 минометные мины калибра 50 и 82 мм, а также 1 граната РПГ.

Самая большая из находок была обнаружена в лесном массиве на ул. Вторчерметовская в Основянском районе Харькова. Там в одном месте спасатели насчитали 10 устаревших снарядов диаметром 76 мм, 12 - диаметром 20 мм, 4 - диаметром 150 мм и 1 минометную мину диаметром 82 мм. Все боеприпасы лежали просто на земле. По всем признакам они были выкопаны кем-то и оставлены под открытым небом.

Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

ГУ ГСЧНС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГДЧС по номеру «101».