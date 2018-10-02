Пиротехники ликвидировали 32 боеприпаса времен Второй мировой войны (ФОТО)

1 октября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области и УЦ ОСС гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Купянском, Балаклейском и Харьковском районах области, а также Основянском и Шевченковском районах города Харькова.
Всего было разминировано 32 боеприпасы, из которых 28 артснарядов разного калибра, 3 минометные мины калибра 50 и 82 мм, а также 1 граната РПГ.
Самая большая из находок была обнаружена в лесном массиве на ул. Вторчерметовская в Основянском районе Харькова. Там в одном месте спасатели насчитали 10 устаревших снарядов диаметром 76 мм, 12 - диаметром 20 мм, 4 - диаметром 150 мм и 1 минометную мину диаметром 82 мм. Все боеприпасы лежали просто на земле. По всем признакам они были выкопаны кем-то и оставлены под открытым небом.
Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
ГУ ГСЧНС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГДЧС по номеру «101».
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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