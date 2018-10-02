Тройное ДТП на Лозовеньковском проспекте: пострадали две женщины (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром.
Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, 2 октября около 9:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на Лозовеньковском проспекте.
Столкнулись сразу три авто - "Ваз 21114", "Аudi" и "MITSUBISHI Lancer".
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля "Ваз 21114", которых медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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