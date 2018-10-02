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02.10.2018  11:49   

Тройное ДТП на Лозовеньковском проспекте: пострадали две женщины (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром.


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Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, 2 октября около 9:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на Лозовеньковском проспекте. 

Столкнулись сразу три авто - "Ваз 21114", "Аudi" и "MITSUBISHI Lancer".

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля "Ваз 21114", которых медики госпитализировали в больницу.

 Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  тройное дтп, лозовеньковский, харьков
 
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