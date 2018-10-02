Возле 15-й больницы – тройное ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла около 10 часов утра 2 октября.
В районе дома 46Б по улице Академика Павлова столкнулись три автомобиля – ВАЗ, KIA и Chevrolet Lacetti, сообщили в Пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, в столкновении пострадали два человека – водитель и пассажир ВАЗа. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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