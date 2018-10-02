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02.10.2018  13:27   

Возле 15-й больницы – тройное ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла около 10 часов утра 2 октября.


// Патрульная полиция

В районе дома 46Б по улице Академика Павлова столкнулись три автомобиля – ВАЗ, KIA и Chevrolet Lacetti, сообщили в Пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, в столкновении пострадали два человека – водитель и пассажир ВАЗа. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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