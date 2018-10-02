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02.10.2018  13:49   

В Харькове - эпидемия угонов мотосредств

Несмотря на то, что с начала года полицией сообщено о подозрении 29 лицам, найти средства не так то просто.


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С начала года полицией сообщено о подозрении 29 лицам за похищение мототранспорта

В Единый реестр досудебных расследований внесено 82 сообщения граждан о совершении незаконного завладения мототранспортом - это составляет почти 36% от общего количества украденных транспортных средств.

Проблематикой раскрытия данного вида преступлений является отсутствие регистрации большинства транспорта в государственных органах, такое количество составляет 90% от общего количества похищенного мототранспорта.

Идентификация в случае обнаружения похищенного мопеда или скутера также невозможна так как документы отсутствовали, а внешние признаки как правило очень похожи, что не дает возможности иметь доказательную базу.

С целью организации мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие угонов мототранспорта, проводятся проверки заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с незаконным завладением мототранспортними средствами, обеспечение своевременного выезда следственно-оперативных групп в полном составе на места совершения преступлений с целью их раскрытия и задержания преступников, своевременное ориентирование нарядов патрульной полиции, использование фото, видеотехники, других специальных и технических средств.

         Организовано отработки транспортной инфраструктуры, во время которых проводится проверка мест возможного отстоя похищенного транспорта и мест реализации похищенных автозапчастей.

Работниками полиции проведен ряд превентивных мер, направленных на профилактику и предупреждение угонов мототранспортом. Проведена работа с лицами, которые находятся на профилактических учетах, с целью приближения нарядов к наиболее пораженных угонами мест, постоянно информируется Управление патрульной полиции города Харькова.

Также проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением о необходимости оставления мототранспорта под наблюдением с целью предупреждения их похищения.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/profilaktichna-robota/z-pochatku-roku-policzijeyu-povidomleno-pro-pidozru-29-osobam-za-vikradennya-mototransportu/

С начала года полицией сообщено о подозрении 29 лицам за похищение мототранспорта

В Единый реестр досудебных расследований внесено 82 сообщения граждан о совершении незаконного завладения мототранспортом - это составляет почти 36% от общего количества украденных транспортных средств.

Проблематикой раскрытия данного вида преступлений является отсутствие регистрации большинства транспорта в государственных органах, такое количество составляет 90% от общего количества похищенного мототранспорта.

Идентификация в случае обнаружения похищенного мопеда или скутера также невозможна так как документы отсутствовали, а внешние признаки как правило очень похожи, что не дает возможности иметь доказательную базу.

С целью организации мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие угонов мототранспорта, проводятся проверки заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с незаконным завладением мототранспортними средствами, обеспечение своевременного выезда следственно-оперативных групп в полном составе на места совершения преступлений с целью их раскрытия и задержания преступников, своевременное ориентирование нарядов патрульной полиции, использование фото, видеотехники, других специальных и технических средств.

         Организовано отработки транспортной инфраструктуры, во время которых проводится проверка мест возможного отстоя похищенного транспорта и мест реализации похищенных автозапчастей.

Работниками полиции проведен ряд превентивных мер, направленных на профилактику и предупреждение угонов мототранспортом. Проведена работа с лицами, которые находятся на профилактических учетах, с целью приближения нарядов к наиболее пораженных угонами мест, постоянно информируется Управление патрульной полиции города Харькова.

Также проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением о необходимости оставления мототранспорта под наблюдением с целью предупреждения их похищения.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/profilaktichna-robota/z-pochatku-roku-policzijeyu-povidomleno-pro-pidozru-29-osobam-za-vikradennya-mototransportu/

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Единый реестр досудебных расследований внесено 82 сообщения граждан о краже мототранспорта - это составляет почти 36% от общего количества украденных транспортных средств.

Проблема зхаключается в том, что 90% от общего количества похищенного мототранспорта не зарегистрированы в госорганах.

Идентификация в случае обнаружения похищенного мопеда или скутера также невозможна - документы отсутствуют, а по внешние признаки как правило столь похожи, что доказать невозможно.

С целью организации мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие угонов мототранспорта, проводятся проверки заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с незаконным завладением мототранспортними средствами, обеспечение своевременного выезда следственно-оперативных групп в полном составе на места совершения преступлений с целью их раскрытия и задержания преступников, своевременное ориентирование нарядов патрульной полиции, использование фото, видеотехники, других специальных и технических средств.

Организованы отработки транспортной инфраструктуры, во время которых проводится проверка мест возможного отстоя похищенного транспорта и мест реализации похищенных автозапчастей.

Работниками полиции проведен ряд превентивных мер, направленных на профилактику и предупреждение угонов мототранспортом. Проведена работа с лицами, которые находятся на профилактических учетах, с целью приближения нарядов к наиболее пораженных угонами мест, постоянно информируется Управление патрульной полиции города Харькова.

Также проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением о необходимости оставления мототранспорта под наблюдением с целью предупреждения их похищения.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  угоны мотосредств, эпидемия, харьков
 
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