В Харькове - эпидемия угонов мотосредств

Несмотря на то, что с начала года полицией сообщено о подозрении 29 лицам, найти средства не так то просто.
В Единый реестр досудебных расследований внесено 82 сообщения граждан о совершении незаконного завладения мототранспортом - это составляет почти 36% от общего количества украденных транспортных средств.
Проблематикой раскрытия данного вида преступлений является отсутствие регистрации большинства транспорта в государственных органах, такое количество составляет 90% от общего количества похищенного мототранспорта.
Идентификация в случае обнаружения похищенного мопеда или скутера также невозможна так как документы отсутствовали, а внешние признаки как правило очень похожи, что не дает возможности иметь доказательную базу.
С целью организации мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие угонов мототранспорта, проводятся проверки заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с незаконным завладением мототранспортними средствами, обеспечение своевременного выезда следственно-оперативных групп в полном составе на места совершения преступлений с целью их раскрытия и задержания преступников, своевременное ориентирование нарядов патрульной полиции, использование фото, видеотехники, других специальных и технических средств.
Организовано отработки транспортной инфраструктуры, во время которых проводится проверка мест возможного отстоя похищенного транспорта и мест реализации похищенных автозапчастей.
Работниками полиции проведен ряд превентивных мер, направленных на профилактику и предупреждение угонов мототранспортом. Проведена работа с лицами, которые находятся на профилактических учетах, с целью приближения нарядов к наиболее пораженных угонами мест, постоянно информируется Управление патрульной полиции города Харькова.
Также проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением о необходимости оставления мототранспорта под наблюдением с целью предупреждения их похищения.
В Единый реестр досудебных расследований внесено 82 сообщения граждан о совершении незаконного завладения мототранспортом - это составляет почти 36% от общего количества украденных транспортных средств.
Проблематикой раскрытия данного вида преступлений является отсутствие регистрации большинства транспорта в государственных органах, такое количество составляет 90% от общего количества похищенного мототранспорта.
Идентификация в случае обнаружения похищенного мопеда или скутера также невозможна так как документы отсутствовали, а внешние признаки как правило очень похожи, что не дает возможности иметь доказательную базу.
С целью организации мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие угонов мототранспорта, проводятся проверки заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с незаконным завладением мототранспортними средствами, обеспечение своевременного выезда следственно-оперативных групп в полном составе на места совершения преступлений с целью их раскрытия и задержания преступников, своевременное ориентирование нарядов патрульной полиции, использование фото, видеотехники, других специальных и технических средств.
Организовано отработки транспортной инфраструктуры, во время которых проводится проверка мест возможного отстоя похищенного транспорта и мест реализации похищенных автозапчастей.
Работниками полиции проведен ряд превентивных мер, направленных на профилактику и предупреждение угонов мототранспортом. Проведена работа с лицами, которые находятся на профилактических учетах, с целью приближения нарядов к наиболее пораженных угонами мест, постоянно информируется Управление патрульной полиции города Харькова.
Также проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением о необходимости оставления мототранспорта под наблюдением с целью предупреждения их похищения.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Единый реестр досудебных расследований внесено 82 сообщения граждан о краже мототранспорта - это составляет почти 36% от общего количества украденных транспортных средств.
Проблема зхаключается в том, что 90% от общего количества похищенного мототранспорта не зарегистрированы в госорганах.
Идентификация в случае обнаружения похищенного мопеда или скутера также невозможна - документы отсутствуют, а по внешние признаки как правило столь похожи, что доказать невозможно.
С целью организации мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие угонов мототранспорта, проводятся проверки заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с незаконным завладением мототранспортними средствами, обеспечение своевременного выезда следственно-оперативных групп в полном составе на места совершения преступлений с целью их раскрытия и задержания преступников, своевременное ориентирование нарядов патрульной полиции, использование фото, видеотехники, других специальных и технических средств.
Организованы отработки транспортной инфраструктуры, во время которых проводится проверка мест возможного отстоя похищенного транспорта и мест реализации похищенных автозапчастей.
Работниками полиции проведен ряд превентивных мер, направленных на профилактику и предупреждение угонов мототранспортом. Проведена работа с лицами, которые находятся на профилактических учетах, с целью приближения нарядов к наиболее пораженных угонами мест, постоянно информируется Управление патрульной полиции города Харькова.
Также проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением о необходимости оставления мототранспорта под наблюдением с целью предупреждения их похищения.
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