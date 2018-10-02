В Харькове - эпидемия угонов мотосредств

В Единый реестр досудебных расследований внесено 82 сообщения граждан о совершении незаконного завладения мототранспортом - это составляет почти 36% от общего количества украденных транспортных средств.

Проблематикой раскрытия данного вида преступлений является отсутствие регистрации большинства транспорта в государственных органах, такое количество составляет 90% от общего количества похищенного мототранспорта.

Идентификация в случае обнаружения похищенного мопеда или скутера также невозможна так как документы отсутствовали, а внешние признаки как правило очень похожи, что не дает возможности иметь доказательную базу.

С целью организации мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие угонов мототранспорта, проводятся проверки заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с незаконным завладением мототранспортними средствами, обеспечение своевременного выезда следственно-оперативных групп в полном составе на места совершения преступлений с целью их раскрытия и задержания преступников, своевременное ориентирование нарядов патрульной полиции, использование фото, видеотехники, других специальных и технических средств.

Организовано отработки транспортной инфраструктуры, во время которых проводится проверка мест возможного отстоя похищенного транспорта и мест реализации похищенных автозапчастей.

Работниками полиции проведен ряд превентивных мер, направленных на профилактику и предупреждение угонов мототранспортом. Проведена работа с лицами, которые находятся на профилактических учетах, с целью приближения нарядов к наиболее пораженных угонами мест, постоянно информируется Управление патрульной полиции города Харькова.

Также проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением о необходимости оставления мототранспорта под наблюдением с целью предупреждения их похищения.