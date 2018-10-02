На Основе задержали парня с «закладками»

Полицию вызвала неравнодушная гражданка.
Подозреваемого в распространении наркотиков задержали на Льговской улице.
Во время общения с правоохранителями парень сообщил, что у него есть наркотические вещества, и продемонстрировал их.
Полицейские изъяли на eкспeртизу 31 полиэтиленовый пакетик и 3 свертка с порошкообразным веществом, похожими на наркотические.
Подозреваемого передали следователям.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
влажн.:
давл.:
ветер: