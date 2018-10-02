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02.10.2018  14:34   

На Основе задержали парня с «закладками»

Полицию вызвала неравнодушная гражданка.


// Патрульная полиция

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали на Льговской улице.

Во время общения с правоохранителями парень сообщил, что у него есть наркотические вещества, и продемонстрировал их.

Полицейские изъяли на eкспeртизу 31 полиэтиленовый пакетик и 3 свертка с порошкообразным веществом, похожими на наркотические.

Подозреваемого передали следователям.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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