Ужасный случай в центре Харькова - девушка раздавлена мужчиной

Трагедия произошла в начале Пушкинской улицы.
Как сообщает Город Х, из ряда вон выходящий случай произошел вечером в начале ул. Пушкинской, возле Харьковского института микробиологии и иммунологии им. Мечникова. Тучный мужчина-пешеход споткнулся, упал на идущую впереди девушку и придавил ее своим весом. Спустя несколько минут Наталья Иванова умерла. Об этом сообщила сестра погибшей, Татьяна.
Позже вскрытие показало: харьковчанка погибла от разрыва аорты грудного отдела.
Родственники 30-летней Натальи не могут прийти в себя от шока. Более нелепую смерть сложно даже представить. А главное – виновника происшествия и след простыл.
«Это было 20 сентября около 17.30, Наташа шла с работы вниз по Пушкинской. Когда все случилось, она успела мне позвонить и сказать, что на нее упал мужчина. Я работаю неподалеку, сразу сорвалась и через 10 минут была на месте, но было уже поздно», - плачет Татьяна.
По словам харьковчанки, сейчас их главная задача – найти того мужчину, который стал невольным виновником смерти сестры. Семья погибшей ищет свидетелей, на глазах у которых случилось ЧП.
«Я поставила букет на месте происшествия и догадалась вложить в него записку с телефоном. Отозвалась женщина, которая живет в том районе, она все видела и вызывала "скорую" для сестры. Рассказала, что мужчина шел за Наташей вниз по Пушкинской, по стороне Института Мечникова. В какой-то момент он споткнулся и упал прямо на нее. Но встал, отряхнулся и пошел дальше, даже не поинтересовавшись, как себя чувствует сестра. Говорят, мужчина в возрасте и тучный»,- вздыхает Татьяна.
На сегодня это все, что известно родственникам погибшей Наташи. Видеокамеры, расположенные на Институте в тот момент не работали, а записи камер из аптеки, которая находится напротив, семье просмотреть не дают.
«Родители сейчас в ужасном состоянии, они убиты горем и хотят только одного – найти того мужчину и хотя бы сообщить ему о том, что он убил человека», - говорит сестра погибшей.
Всех, кто стал свидетелем происшествия, родственники Натальи просят звонить по тел.050-343-82-80 (сестра Татьяна)
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
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