Ночью по Салтовке разъезжал вооруженный марокканец (ФОТО)

Нарушив правила дорожного движения на Валентиновской иностранец может сесть на семь лет.
Как сообщает ГУ Нацполиции, ночью 1 октября на улице Валентиновской экипаж полиции остановил автомобиль, из-за нарушения водителем ПДД.
За рулем оказался 20-летний иностранец.
При проверке документов полицейские заметили между сиденьем и дверью предмет, похожий на оружие.
На место происшествия выехали руководство отдела и следственно-оперативная группа. В ходе осмотра авто работники полиции обнаружили оружие и шесть патронов к нему. Никаких документов на пистолет у мужчины не было.
Как сообщил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, изъятые предметы направлены на исследование.
Обстоятельства и цель их приобретения сейчас устанавливаются.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
влажн.:
давл.:
ветер: