02.10.2018 15:19

Ночью по Салтовке разъезжал вооруженный марокканец (ФОТО)

Нарушив правила дорожного движения на Валентиновской иностранец может сесть на семь лет.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, ночью 1 октября на улице Валентиновской экипаж полиции остановил автомобиль, из-за нарушения водителем ПДД.

За рулем оказался 20-летний иностранец.

При проверке документов полицейские заметили между сиденьем и дверью предмет, похожий на оружие.

На место происшествия выехали руководство отдела и следственно-оперативная группа. В ходе осмотра авто работники полиции обнаружили оружие и шесть патронов к нему. Никаких документов на пистолет у мужчины не было.



Как сообщил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, изъятые предметы направлены на исследование.

Обстоятельства и цель их приобретения сейчас устанавливаются.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.