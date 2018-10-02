02.10.2018 16:16

Убийца неделю жил с трупом старушки в квартире

Трагедия произошла на Салтовке.



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Как сообщает NR, ссылясь на силовиков, в Харькове подозреваемый в убийстве пенсионерки неделю прожил в одной квартире с телом жертвы..



Напомним, трагедия произошла на улице Гвардейцев-Широнинве, 79-Б. Тело женщины 1937 года рождения в квартире обнаружила ее внучка.

На теле пенсионерки эксперты нашли признаки насильственной смерти: синяки и ссадины.

Уголовное производство было открыто по статье 115 УК Украины ("убийство").



Вскоре силовики задержали подозреваемого. Им оказался житель Первомайского 1986 года рождения.

Как выяснилось, мужчина последние три недели жил в квартире жертвы. 22 сентября между квартирантом и хозяйкой жилья произошла ссора.

В итоге гражданин, который в тот момент был пьян, повалил женщину на пол и наступил ей ногой на горло.

Тело пенсионерки фигурант оставил на кухне, после чего еще неделю пил в той же квартире.

Когда внучка убитой открыла входную дверь, подозреваемый оттолкнул ее и сбежал, однако вскоре был задержан.