02.10.2018 16:49

Под Харьковом пропал 36-летний парень (ФОТО)

Дмитрий Третьяков не вернулся домой, покинув его утром 30 сентября.



//tt.inf.ua

Нацполиция ищет пропавшего под Харьковом Дмитрия Третьякова 1992 года рождения.

30 сентября, около 7:00 он вышел из дома своей сестры в поселке Южном Харьковского района и до сих пор не вернулся домой.



Приметы: рост - около 170 см, темные волосы, спортивного телосложения.



Был одет в черные спортивные штаны, черные кроссовки и синюю куртку с надписью: «Украина».



Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел или другим удобным способом.