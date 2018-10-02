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02.10.2018  16:49   

Под Харьковом пропал 36-летний парень (ФОТО)

Дмитрий Третьяков не вернулся домой, покинув его утром 30 сентября.


//tt.inf.ua

Нацполиция ищет пропавшего под Харьковом Дмитрия Третьякова 1992 года рождения.

30 сентября, около 7:00  он вышел из дома своей сестры в поселке Южном Харьковского района и до сих пор не вернулся домой.

Приметы: рост - около 170 см, темные волосы, спортивного телосложения.

Был одет в черные спортивные штаны, черные кроссовки и синюю куртку с надписью: «Украина».

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел или другим удобным способом.

Источник:   ТТ-ИНФО
 Тэги:  пропал мужчина, харьков
 
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