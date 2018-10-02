Под Харьковом пропал 36-летний парень (ФОТО)

Дмитрий Третьяков не вернулся домой, покинув его утром 30 сентября.
Нацполиция ищет пропавшего под Харьковом Дмитрия Третьякова 1992 года рождения.
30 сентября, около 7:00 он вышел из дома своей сестры в поселке Южном Харьковского района и до сих пор не вернулся домой.
Приметы: рост - около 170 см, темные волосы, спортивного телосложения.
Был одет в черные спортивные штаны, черные кроссовки и синюю куртку с надписью: «Украина».
Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел или другим удобным способом.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
влажн.:
давл.:
ветер: