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02.10.2018  17:18   

ДТП: ВАЗ совершил кульбит, столкнувшись с МАN TGS (ФОТО)

Авария произошла на проспекте Ландау.


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Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, в полдень 2 октября.2018 правоохранители получили сообщение о ДТП на ул. Льва Ландау, 20.

Участниками ДТП стали автомобили "МАN TGS" и "Ваз 21104". 

По предварительной информации, в результате столкновения двух транспортных средств никто не пострадал.

Полицейские собрали материалы ДТП, которые в дальнейшем будут направлены на доработку в связи с отсутствием возможности установить виновника ДТП на месте.

Тэги:  дтп с переворотом, харьков
 
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