ДТП: ВАЗ совершил кульбит, столкнувшись с МАN TGS (ФОТО)

Авария произошла на проспекте Ландау.
Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, в полдень 2 октября.2018 правоохранители получили сообщение о ДТП на ул. Льва Ландау, 20.
Участниками ДТП стали автомобили "МАN TGS" и "Ваз 21104".
По предварительной информации, в результате столкновения двух транспортных средств никто не пострадал.
Полицейские собрали материалы ДТП, которые в дальнейшем будут направлены на доработку в связи с отсутствием возможности установить виновника ДТП на месте.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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