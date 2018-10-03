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03.10.2018  10:10   

Эхо войны отозвалось десятком минометных мин

На Харьковщине уничтожено 13 устаревших взрывоопасных предметов


фото взрывотехник ГСЧС

2 октября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины осуществили 5 выездов на обследование территорий, где были обнаружены взрывоопасные предметы Второй мировой войны, и провели их изъятия и уничтожения. Всего специалисты этих групп за вчера уничтожили 13 боеприпасов, среди которых 2 крупнокалиберных артснаряд диаметром 122 мм, 10 минометных мин калибра 82 мм и 1 противотанковую мину образца 1941 М 41.
Самая большая из находок была обнаружена в лесном массиве вблизи г.. Изюм, где находились 9 минометных мин.
С начала года пиротехники Харьковщины уже уничтожили 3000 105 взрывоопасных предметов, в том числе 61 авиационную бомбу.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  разминирование, снаряд, харьков, спасатели, гсчс
 
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