Расправа со старушкой на Салтовке: новые подробности (ФОТО)

Преступник-квартирант убил женщину из-за замечаний на бытовой почве.
Об обнаружении тела 82-летней хозяйки квартиры, расположенной в многоэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев, в полицию сообщила внучка погибшей.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники отдела криминальной полиции. По заключению экспертов, женщину задушили.
В ходе проведения оперативно-следственных действий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина, который временно проживал в квартире погибшей. Совершение преступления он объяснил тем, что старушка очень замучила его своими замечаниями на бытовой почве. В день убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда протрезвел, то пришел в ужас от содеянного. Однако продолжал жить в квартире убитой, ведь другого жилья у него не было. Мужчина продавал мебель и вещи хозяйки квартиры, чтобы покупать алкоголь и продукты питания.
Следователем открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Находится в изоляторе временного содержания.© Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/vbivstva/u-xarkovi-policziya-zatrimala-cholovika-yakij-vbiv-zhinku-poxilogo-viku/
Как сообщает ГУ Нацполиции, об обнаружении тела 82-летней хозяйки квартиры, расположенной в многоэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев, в полицию сообщила внучка погибшей.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники отдела криминальной полиции. По заключению экспертов, женщину задушили.
В ходе проведения оперативно-следственных действий сотрудники полиции установили личность злоумышленника.
Им оказался 32-летний мужчина, который временно проживал в квартире погибшей.
Совершение преступления он объяснил тем, что старушка очень замучила его своими замечаниями на бытовой почве.
В день убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Когда протрезвел, то пришел в ужас от содеянного.
Однако продолжал жить в квартире убитой, ведь другого жилья у него не было.
Мужчина продавал мебель и вещи хозяйки квартиры, чтобы покупать алкоголь и продукты питания.
Следователем открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, что в Харькове в своем доме была найдена убитой пенсионерка,тело которой долго пролежало в квартире.
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