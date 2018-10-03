Как пьяный таксист ночью остановку раздолбал (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло на улице Конева
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, около 03 часов 30 минут поступило сообщение о ДТП на улице Конева.
По предварительной информации, автомобиль "BMW" въехал в остановку.
Прибыв по указанному адресу, на месте ДТП полицейские не обнаружили вышеуказанного автомобиля.
Однако, во время обследования прилегающей территории на соседней улице -Малой Гончаровской, патрульные машину обнаружили.
Полицейские установили личность водителя "BMW", который совершил ДТП.
Во время составления административных материалов в отношении происшествия, правоохранители обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Результат освидетельствования мужчины на состояние опьянения составил 0,97 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле).
Поэтому, на гражданина патрульные составили три админпротокола за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ст. 130 КУпАП), нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортного средства (ст. 124 КУпАП) и оставление места совершения ДТП (ст. 122-4 КУпАП).
В дальнейшем админматериалы будут переданы в суд.
К слову, за минувшие сутки харьковские патрульные выявили 11 водителей, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения.
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