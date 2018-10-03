На Окружной фура столкнулась с легковушкой

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 3 октября Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 октября Ясной погодой середина недели нас не порадует – тучи закроют небо с утра до вечера. Днем ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с.