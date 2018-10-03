Главная Новости Криминал и происшествия На Окружной фура столкнулась с легковушкой
03.10.2018  12:34   

На Окружной фура столкнулась с легковушкой

Авария произошла на Лозовеньковском проспекте около семи часов вечера 2 октября.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали легковой автомобиль Hyundai Santa FE и грузовой Scania, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате происшествия никто не пострадал.

Патрульные составили материалы о ДТП, обстоятельства которого установит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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