На Окружной фура столкнулась с легковушкой

Авария произошла на Лозовеньковском проспекте около семи часов вечера 2 октября.
Участниками ДТП стали легковой автомобиль Hyundai Santa FE и грузовой Scania, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате происшествия никто не пострадал.
Патрульные составили материалы о ДТП, обстоятельства которого установит следствие.
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